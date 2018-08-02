روسيا تبدأ بتشغيل "5G"

أكدت وسائل إعلام روسية أن موسكو ستبدأ باعتماد شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G" في العديد من مناطق المدينة العام المقبل.

وذكر بيان صادر عن مجلس المدينة مؤخرا أن "السرعة الفائقة في تحميل وإرسال البيانات ستصبح المعيار الأساسي لشبكات الإنترنت في العاصمة موسكو قريبا. وستساعد شبكات 5G في تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات".

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كما أكد رئيس دائرة التكنولوجيا المتقدمة للعلوم الطبية بموسكو، ألكسندر غورباتكو، أن "ظهور شبكات 5G في مشافي العاصمة الروسية سيخدم البحوث الطبية بشكل كبير، ويساعد الجراحين على إنقاذ العديد من الأرواح عبر مساهمتهم في الاشتراك بالعمليات الجراحية وتوجيهها عن بعد".

يذكر أن تقنيات 5G الحديثة ستعطي سرعة هائلة في تحميل واستقبال البيانات عبر الإنترنت قد تصل إلى 10 غيغابايت في الثانية، أي أن الأفلام السينمائية عالية الدقة أو ملفات الفيديو الكبيرة ستحمل في لحظات معدودة.

المصدر: فيستي