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بعد حظر طويل.. كوبا تسمح باستخدام إنترنت الهواتف!

العالم الرقمي

بعد حظر طويل.. كوبا تسمح باستخدام إنترنت الهواتف!
Gettyimages.ru EyesWideOpen / Contributor
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أكدت مصادر مطلعة في كوبا أن بعض سكان البلاد سيتمكنون من استخدام الإنترنت عن طريق هواتفهم النقالة.

وتنوي شركة "ETECSA" للاتصالات في كوبا توفير خدمة استخدام الإنترنت عبر الهواتف لبعض عملائها، وخصوصا العاملين في الشركات الخاصة أو السفارات أو الإعلاميين. وأواخر العام الجاري، من المفترض أن تتاح هذه الخدمة لنحو 5 ملايين شخص في الجزيرة.

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ورغم هذه الخطوات، فإن خدمات الإنترنت اللاسلكي في كوبا ما تزال متأخرة مقارنة ببعض الدول، فهيئات الاتصالات تعمل حاليا على نشر شبكات الجيل الثالث "3G" من الإنترنت، بينما ظهرت شبكات الجيل الرابع في دول أخرى منذ سنوات، حتى أن بعض الدول كروسيا والصين بدأت باختبار شبكات "5G" من الجيل الخامس.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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