Huawei تطلق أول هاتف "5G"

ذكر موقع "Digitimes" أن شركة Huawei الصينية عازمة على طرح أول هاتف ذكي قادر على التعامل مع شبكات الإنترنت من الجيل الخامس "5G".

ونقل الموقع عن المدير التنفيذي للشركة إيريك سوي قوله، إن "Huawei قد تستعرض أول هاتف في العالم مخصص للتعامل مع شبكات 5G، في مارس 2019، ومن المنتظر أن تطرحه في الأسواق في النصف الثاني من العام نفسه".

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وأشار سوي إلى أن شركته استعرضت سابقا بعض التقنيات المتعلقة بشبكات الإنترنت من الجيل الخامس، كشرائح "Kirin 970" الإلكترونية، والتي من المفترض أن تساعد الهواتف على استقبال وتحميل البيانات من الإنترنت بسرعة تتراوح ما بين 50 و100 ميغابايت/ ثانية.

وتأتي تلك الخطوة من قبل Huawei في الوقت الذي أكدت فيه الصين أن العديد من شركات الاتصال العاملة فيها ستبدأ باعتماد شبكات "5G" العام المقبل.

المصدر: لايف. رو