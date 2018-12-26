فريق سوري ينتزع صدارة "مسابقة البرمجة العربية"

حصل فريق سوري على المركز الأول في مسابقة "ACPC" للبرمجة عن منطقة العالم العربي وغرب إفريقيا، والتي عقدت مؤخرا في القاهرة.

وضم الفريق الفائز بالمسابقة كلا من: حسن جدوع، وحسين قرة فلاح، وجود زوزو، والمشرف الدكتور جعفر الخيّر، والمهندس إحسان الرفاعي.

وتمكن الفريق من انتزاع الصدارة في المسابقة بعد أن تمكن من حل عدد من المسائل البرمجية متفاوتة الصعوبة، بطرق مبتكرة خلال فترة لم تتجاوز 5 ساعات.

facebook/ ACPC

وفي تعليق على الفوز قال المهندس إحسان الرفاعي، إن "المسؤولين عن المسابقة يسمّونها صراع العقول، لأنها تحتاج إلى جهد فكري كبير. وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تنتزع فيها البطولة من الفرق المصرية. كانت الأجواء مفعمة بالنشاط والمنافسة والتركيز على حل أكبر عدد من المسائل خلال أقصر وقت ممكن".

وبدأت مسابقات "ACPC" للبرمجة منذ العام 1971، وبدأت سوريا بالمشاركة فيها منذ عام 2011، وفوز فريقها بالمنافسة الأخيرة، سيرشحه للمنافسة في بطولة "ACPC" على مستوى العالم، والتي ستعقد في البرتغال أواخر مارس المقبل.

المصدر: الإمارات اليوم