 
مباشر

قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018

العالم الرقمي

قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018
iQiyi
قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8qg

كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من الصين، البلد الذي يحظر فيه محرك البحث هذا.

وحقق مسلسل "قصة قصر يانشي" نجاحا كبيرا في خدمة "iQiyi"، وهي خدمة البث المباشر في الصين على غرار "Netflix"، حيث تم بثه أكثر من 15 مليار مرة.

وتدور أحداث هذه الدراما التلفزيونية حول "Wei Yingluo"، وهي خادمة في القرن الثامن عشر كانت تعمل في قصر الإمبراطور "تشيان لونغ"، وتحقق في وفاة شقيقتها.

إقرأ المزيد
المواضيع الأكثر بحثا على غوغل حول العالم في العام 2018
المواضيع الأكثر بحثا على غوغل حول العالم في العام 2018

وتشير بيانات غوغل إلى أن هذا المسلسل شائع للغاية في مناطق مثل سنغافورة وماليزيا وبروناي وهونغ كونغ، وفي الصين أيضا، حيث يكون الدخول إلى محرك البحث غوغل محدودا بسبب الرقابة، ما يدفع الصينيين إلى استخدام المحرك البديل المعتمد في البلاد "بايدو".

ويمكن أن يعود جزء من نجاح "قصة قصر يانشي" على الإنترنت، إلى عدم تدخل الحكومة في القصة، حيث أن الحلقات المنتشرة عبر منصات الإنترنت تواجه رقابة أقل من تلك التي تبث عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسلمة لن تحدث.. غضب اليمين في ألمانيا بسبب شوكولاتة حلال