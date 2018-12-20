"إل جي" تطلق تلفزيونات غير مسبوقة

تستعد شركة "إل جي" لإطلاق أول جهاز تلفاز بشاشة مرنة كبيرة يمكن طيها في أنبوب بقطر صغير.

واستعرضت "إل جي" هذا الجهاز في معرض "CES 2018" للتقنيات الحديثة، ويتميز عن باقي التلفزيونات بأنه صندوق صغير يحوي مكبرات صوت عالية الجودة، تخرج من شق موجود على واجهته العلوية شاشة مرنة رقيقة جدا يمكن طيها في أنبوب كالورق.

ويبلغ حجم شاشة OLED للتلفاز الجديد 65 بوصة، وتتميز بحواف رقيقة لتوفر أفضل مشاهدة للصورة، ودقتها العالية تمكنها من عرض فيدوهات بدقة 4K.

youtube/ The Verge

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ومن المنتظر أن تطرح هذه الأجهزة أوائل العام المقبل، بسعر يزيد عن 1000 دولار، تزامنا مع طرح "إل جي" لهواتف مزودة بشاشات مرنة أيضا، وقادرة على التعامل مع شبكات "5G".

المصدر: فيستي