أندرويد الجديد "يقتل" بعض الهواتف الصينية

ذكر موقع "MySmartPrice" أن نسخة "Android Pie" الجديدة من غوغل، أثرت بشكل سلبي على عمل بعض هواتف "POCO" و"Xiaomi" الصينية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من هواتف "Pocophone F1" و"MIUI 10" التي تنتجها "POCO" و"Xiaomi"، توقفت عن العمل بشكل كلي أو جزئي بعد أن حدّث المستخدمون نظام تشغيلها إلى نسخة "Android Pie".

ومن أبرز المشاكل التي أرّقت مستخدمي هذه الهواتف، أن شاشاتها باتت لا تستجيب للمس، وأصبحت البطاريات فيها تفرغ في غضون 5 ساعت تقريبا، رغم أن بطارية "Android Pie" مثلا بسعة 4000 ميللي أمبير، ومن المفترض أن تكفي ليوم أو أكثر في حالة عمل الهاتف.

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وأتاحت غوغل نسخة أندرويد الجديدة لهذه الهواتف منذ بداية ديسمبر الجاري، ومنذ ذلك الحين بدأ مستخدموها بالشكوى من ظهور المشاكل المذكورة، في الوقت الذي وعدت فيه الشركات المصنعة بمتابعة القضية ومعالجتها.

المصدر: فيستي