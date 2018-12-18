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"Huawei" تطلق "Nova 4" بمواصفات فائقة

العالم الرقمي

youtube/TecnoPhonePro
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استعرضت شركة "Huawei" هاتف "Nova 4" بمواصفات تجعله أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية غير مسبوقة، جاءت بدقة (48+16+2) ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميراته الأمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

كما زود الهاتف بشاشة متطورة بدقة (2310/1080) بيكسل، تحتوي على ثقب صغير في قسمها العلوي من الجهة اليسرى، يخصص للكاميرا الأمامية، فضلا عن أن ماسح بصمات الأصابع الإضافي مدمج فيها.

youtube/钟文泽

وجاء الجهاز بمعالج "Kirin 970" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 3750 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9.0"، بواجهات "EMIU 9.0.1"، أما سعره فيبلغ 450 دولارا.

المصدر: فيستي

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