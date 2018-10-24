 
مباشر
عاجل
ريابكوف: معاهدة الصواريخ ستكون في صدارة قمة بوتين وترامب في نوفمبر

تعرف على أبرز مواصفات هاتف "Honor Magic 2" المنتظر

العالم الرقمي

تعرف على أبرز مواصفات هاتف
youtube/ Gadget2u Tech
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kysi

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف "Honor Magic 2" المنتظر أن تطرحه "huawei" قريبا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسات كما في هواتف "P20 Pro"، تضم عدستين بدقة 16 ميغابيكسل، تستخدم إحداهما لتحديد عمق الصورة، وعدسة بدقة 24 ميغابيكسل.

أما الكاميرا الأمامية للجهاز فستأتي ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بحساس خاص للتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد
"Huawei" تطلق هاتفها الأحدث بمواصفات فائقة

كما سيأتي الهاتف أيضا بشاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة، ودقة عرض +Full HD، بالإضافة إلى معالج "Kirin 980"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير.

وسيعمل "Magic 2" الجديد بنظام "Android Pie" الأحدث من غوغل، كما سيزود بمساعد "Yoyo" الصوتي المتطور.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النسخة المتطورة للمقاتلة الضاربة ميغ 29 "ملكة الإقلاع العمودي"