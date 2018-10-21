"Huawei" تطلق هاتفها الأحدث بمواصفات فائقة

أطلقت "Huawei" الصينية هاتف "Mate 20 Pro" بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق.

وجاء الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج، محمي من الماء والغبار وفقا لمعايير "IP68" العالمية، وشاشة OLED كبيرة بحجم 6.4 بوصة، ودقة عرض (1080х2244) بيكسل.

كما زود الجهاز بمعالج متطور ثماني النوى معدل عن معالج "Kirin 980" الحديث، وذاكرة وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، مساحة تخزين داخلية 128 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

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وأبرز ما يميز الهاتف الكاميرا الأساسية ثلاثية العدسات بدقة (8+12+16) ميغابيكسل، والتي زودت بتقنيات "Leica" الشهيرة بتصنيع أفضل عدسات الكاميرات.

المصدر: فيستي