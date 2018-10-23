"Vertu" تعود بهاتف فاخر ثمنه 95 ألف $!

استعرضت شركة "Vertu" الشهيرة نموذجها الجديد من هواتف "Aster P" الفاخرة المخصصة لرجال الأعمال.

وجاء الهاتف الجديد بتصميم مميز وهيكل من التيتانيوم، تتداخل فيه عناصر الجلد والزجاج لتضفي عليه طابعا فريدا من الأناقة والفخامة.

وزود هذا الجهاز بشاشة AMOLED بحجم 4.9 بوصة محمية بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدش، ومنفذين لبطاقات الاتصال "nano-SIM" يوضعان بصورة مميزة تحت غطاء الواجهة الخلفية.

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ويضمن أداء الجهاز المميز معالج "Qualcomm Snapdragon 660"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت، وبطارية 3200 ميللي أمبير، ونظام تشغيل أندرويد.

وستطرح من الهاتف نسختان، عادية بسعر 14 ألف دولار تقريبا، ونسخة ذهبية بسعر 95 ألف دولار.

المصدر: فيستي