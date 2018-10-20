شركة روسية تكشف عن نظام رقمي جديد لدفع أجرة النقل العام

كشفت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" عن نظام رقمي جديد لدفع أجرة النقل وإدارة الخدمات التي تقدمها وسائل النقل العام.

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وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن الشركة اقترحت دفع أجرة النقل العام (الحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة) بواسطة الهاتف الذكي. كما اقترحت تطبيق تذكرة النقل الرقمية في كل مكان ومسار.

ويقدم النظام الجديد إمكانيات واسعة لمستخدميه عن طريق الاستفادة من طيف واسع من البطاقات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي، وذلك مع الاحتفاظ بإمكانية دفع أجرة النقل العام نقدا.

وعلاوة على ذلك، يسمح النظام الجديد بمراقبة المسارات التي تتعرض للضغوط وضبط تيارات الركاب فيها. ويتوقع أن تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليها في تطوير البنية التحتية على مستوى المدينة والمقاطعة والإقليم.

المصدر: نوفوستي