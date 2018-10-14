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رأس السنة 2019.. الألعاب النارية تعود إلى برج خليفة في دبي

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رأس السنة 2019.. الألعاب النارية تعود إلى برج خليفة في دبي
Sputnik : Evgeny Biyatov
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قررت شركة "إعمار" الإماراتية إعادة عرض الألعاب النارية في احتفالية رأس السنة القادمة، في أطول أبراج العالم، برج خليفة، وذلك بعد انقطاع العرض العام الماضي.

واتخذت الشركة العملاقة القرار الأخير عقب تزايد مطالبات السكان والزوار بإعادة تنظيم العرض المذهل الذي انقطع العام الماضي واستبدل بعرض ضوئي وليزري للبرج وحسب.

وبدأت "إعمار" التجهيز والاستعداد للعرض القادم الذي من المقرر أن يحدث بتاريخ 31 ديسمبر 2018، حيث سيترافق مع عناصر استعراضية جديدة لم تستخدم من قبل.

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وتفاجأ الناس في رأس السنة 2018، عندما انتظروا الألعاب النارية لتنطلق من برج خليفة مع تمام الساعة 12:00 ليلا، بينما اتخذ العرض شكلا آخر آنذاك.

وفي سياق متصل، أشارت "إعمار" المطورة لمركز مدينة دبي (Dubai Downtown)، إلى أن عروض الألعاب النارية تخطط وتنفذ من قبل خبراء محترفين، كما تساهم الأجهزة الحكومية بكثافة في تنظيم الحفل وتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للزوار.

المصدر: Gulf News

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