استعمار البحار.. عاصمة أوروبية تتوسع بجزيرة اصطناعية عملاقة

قررت الحكومة الدنماركية بناء جزيرة اصطناعية عملاقة، على مقربة من ميناء العاصمة كوبنهاغن، وذلك لتوفير مساحات جديدة لسكان المدينة الذين باتت أعدادهم في تصاعد مطرد.

وأتى الإعلان عن المشروع المرتقب على لسان رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، الذي أكد قدرة المشروع على استيعاب 35 ألف ساكن بحلول عام 2070، والذي سيشكل أيضا خط الدفاع الأول عن المدينة، ضد ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحار.

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وفي السياق نفسه، أشار راسموسن إلى أن التزايد السكاني في كوبنهاغن بلغ نسبة غير مسبوقة، لذا يتوجب على الحكومة بناء الجزيرة الجديدة، قبل أن تمتلئ أحياء المدينة بالكامل.

وأطلق على المشروع الجديد تسمية "Lynetteholm"، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفته الكلية 2.7 مليار يورو، تغطيها الحكومة الدنماركية بالكامل.

كما تتضمن جزيرة كوبنهاغن نفقا للسيارات وخط مترو يصلها بمنطقتي، "Nordhavn" و"Refshaleøen"، في حين تبدأ أعمال الإنشاء والبناء مع حلول عام 2035.

المصدر: Euronews