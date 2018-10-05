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طفلة تستخرج سيفا من بحيرة عمره 1500 عام

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طفلة تستخرج سيفا من بحيرة عمره 1500 عام
You-Tube: Z NEWS
صورة السيف الأثري الذي تم العثور عليه.
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عثرت طفلة صغيرة (8 سنوات) على سيف أثري في بحيرة في السويد، قدر الخبراء بأنه قديم جدا، ويسبق الزمن الذي عاشت فيه قبائل الفايكنغ.

وعثرت الطفلة على التحفة الأثرية بالصدفة عندما كانت تسبح برفقة عائلتها في بحيرة فيدوسترن، في السويد.

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وعندما استخرجت الطفلة السيف من البحيرة وعرضته على والدها، اعتقد بداية أنه قضيب معدني مهمل أو فرع شجرة سقط في الماء. 

لكن في الوقت نفسه، شعر الأب بالفضول وراح يسأل صديقا مختصا حول الموضوع، ليتبين أن السيف بمثابة كنز أثري قديم، حيث تم نقله وحفظه في متحف محلي مجاور.

وحسب رأي الخبراء والمؤرخين، فإن السيف يعود إلى ما قبل 1000 عام من الزمن كحد أدنى، حتى أن متحفا سويديا قدر تاريخه الحقيقي بأكثر من 1500 عام.

كما تسبب الحدث بحملة بحث وتقص لمنطقة البحيرة كاملة، في محاولة للعثور على آثار وكنوز أخرى قد تكون مخبأة في قاعة البحيرة أيضا.

المصدر: BBC News

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