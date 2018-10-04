إنقاذ فتاة كادت أن تسقط من قطار مسرع (فيديو)
Reuters : Danish Siddiqui
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة كادت أن تودي بحياة شابة على متن قطار مسرع في الهند، إذ تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة، بعد أن كانت معلقة بين الحياة والموت.
وخلال الرحلة، كانت الفتاة تقف بجانب أحد أبواب القطار، وفجأة وتزامنا مع مرور قطار آخر، سقطت الفتاة خارج العربة المسرعة، بينما تشبثت يداها بمقبض معدني.
ولحسن الحظ، تمكن الركاب من إدراك ما حدث بسرعة وهرعوا لإنقاذ الشابة قبل أن تفلت من القطار وتسقط خارجه، وسحبوها إلى داخل العربة من جديد.
ومع انقضاء الحادثة الرهيبة، فتحت السلطات الهندية تحقيقا حول ملابساتها.
المصدر: Times of India
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