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تطبيقات تبتزّ مستخدمي iOS!

العالم الرقمي

تطبيقات تبتزّ مستخدمي iOS!
pexels.com/ Torsten Dettlaff
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حذّر مختصون في مجال التقنية من أن بعض التطبيقات الموجودة في متجر آبل الإلكتروني تستغل المستخدمين وتجبرهم على دفع الأموال.

وأشار موقع "TechCrunch" إلى أن بعض التطبيقات الموجودة في "App Store" تسمح لمستخدمي أجهزة iOS بعد تحميلها بالاستفادة من ميزاتها مجانا، لكنها تبدأ بعد فترة بطلب مبالغ مالية من المستخدم للاستفادة من تلك الميزات.

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وبحسب البيانات المتوفرة، فإن مالكي التطبيقات يستغلون تلك العملية لجني أرباح سنوية كبيرة، فتطبيق "Scanner App" على سبيل المثال أدرّ على أصحابه أرباحا وصلت إلى 14.3 مليون دولار هذا العام، فيما تطلب شركة "TinyLab" التي أطلقت تطبيق "QR Code Reader" من المستخدمين مبلغ 156 دولارا كاشتراك سنوي من المستخدمين، مع العلم أن ملايين الناس يستفيدون من خدمات تطبيقها.

المصدر: فيستي

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