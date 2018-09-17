آبل تتيح نظام تشغيل "IOS 12" في الهواتف القديمة

بعد أيام قليلة من كشف النقاب عن أجهزة آيفون الجديدة، يبدو أن آبل تسعى لمنح مستخدمي الأجهزة القديمة مجموعة من الميزات التي تتمتع بها أجهزتها الرائدة الحديثة.

ويجلب الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS مجموعة كاملة من الميزات، حيث من المتوقع أن يصل إلى المستخدمين، بداية من 17 سبتمبر الجاري.

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ويحمل الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بآبل اسم "IOS 12"، وعادة ما تصل التحديثات التي تطلقها آبل، الساعة الـ 10 صباحا بتوقت المحيط الهادئ، أي الساعة الـ5 مساء بتوقيت غرينيتش.

ويمكن الحصول على التحديث من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات والنقر على خيار "General"، وهناك ستجد قائمة تحديث البرامج.

وستكون هذه المرة الأخيرة التي يقوم فيها المستخدمون بتحديث نظام التشغيل يدويا، حيث أنه بعد وصل "IOS 12"، سيحصل المستخدمون على خيارات التحديثات بشكل تلقائي، وقد يتطلب تنزيل التحديث فترة طويلة قد تستمر طوال الليل.

وسيوفر نظام التشغيل الحديث زيادة سرعة جميع الأجهزة القديمة التي تدعم النظام الحالي "IOS 11"، ويحسن أداءها.

ومن بين الأجهزة التي ستكون متوافقة مع التحديث الجديد نجد: "آيفون 8" و"آيفون 7" و"آيفون 6" و"آيفون 5" و"آيفون SE"، وأيضا أجهزة "آيباد برو" و"آيباد ميني 4" و"آيباد ميني 3" و"أيباد إير 2" و"آيباد إير"، وغيرها.

المصدر: إنديبندنت