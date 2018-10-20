"Winamp" الأسطوري يعود من جديد

ذكر موقع "TechCrunch" المهتم بشؤون التقنية، أن نسخا جديدة من برنامج "Winamp" الشهير لعرض الوسائط والمقاطع الصوتية ستطرح قريبا.

وأشار الموقع إلى نسخة "Winamp 5.8" التجريبية ستظهر بعد 18 أكتوبر الجاري، ومن المفترض أن تحمل هذه النسخة تعديلات كبيرة مقارنة بنسخ "Winamp" القديمة، فسيكون تطبيقها قادرا على عرض كافة أنواع الفيدوهات والصور ومقاطع الصوت تقريبا.

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كما من المفترض أن تطرح نسخة "Winamp 6.0" المعدلة أيضا أوائل العام المقبل، وستحمل ميزات إضافية، كإمكانية تحميل الفيديوهات ومقاطع الصوت من الإنترنت، وإمكانية الاستماع من خلالها لمحطات الراديو، وسيمكن تحميلها في الكمبيوترات ومختلف الأجهزة الذكية والهواتف عبير متاجر غوغل وآبل الإلكترونية.

وظهرت أول نسخة من البرنامج المذكور عام 1997، وتدريجيا أصبح أحد أهم برامج عرض المقاطع الصوتية على أجهزة الكمبيوتر، لكن المنافسة القوية في سوق البرمجيات أجبرت المطورين على إطلاق آخر نسخة معدلة منه عام 2013.

المصدر: فيستي