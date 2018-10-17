"Montblanc" تطلق ساعة ذكية فاخرة

أعلنت شركة "Montblanc" المتخصصة بصناعة الأقلام والإكسسوارات الفاخرة عن نيتها إطلاق ساعة ذكية متطورة.

وتزود هذه الساعة بمعالج "Snapdragon Wear 3100" المتطور، الذي يتميز بترشيد استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيجعلها تعمل لمدة أسبوع كامل بالشحنة الواحدة للبطارية.

كما أتت هذه التحفة الإلكترونية بشاشة AMOLED بحجم 1.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت، ونظام تشغيل "Google-Wear OS 2.1" الحديث.

ويمكن لهذه الساعة الاتصال مع شبكات الـ wifi، كما تحوي شرائح NFC وبلوتوث للوصل مع الأجهزة الإلكترونية، وتقنيات GPS لتحديد المواقع.

المصدر: فيستي