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بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة.. كيف تتحقق من تعرض حسابك للاختراق؟

العالم الرقمي

بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة.. كيف تتحقق من تعرض حسابك للاختراق؟
Reuters Dado Ruvic
بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة..كيف تتحقق من تعرض حسابك للاختراق؟
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أطلق فيسبوك صفحة تسمح للمستخدمين بالتحقق من تعرض حساباتهم للاختراق في حادثة القرصنة الأخيرة التي شملت 29 مليون حساب في الفترة بين 17 و27 سبتمبر.

وأتاح عملاق مواقع التواصل الاجتماعية هذه الصفحة لأي من مستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، والذين يشعرون بالقلق من تعرض معلوماتهم الشخصية للاختراق. وستظهر رسالة لزوار "مركز المساعدة" الذين يسجلون الدخول إلى فيسبوك، تفيد بما إذا كان حسابهم تأثر باختراق البيانات الأخير.

وتقول فيسبوك إن المعلومات الحساسة، مثل كلمات المرور أو البيانات المالية، لم تتأثر.

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وأدت عملية القرصنة إلى الكشف عن أسماء وتفاصيل الاتصال الشخصية لنحو 15 مليون مستخدم، كما اخترق الهاكرز حسابات 14 مليون شخص للاطلاع على التفاصيل من ملفهم الشخصي، بما في ذلك أنواع الأجهزة التي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى فيسبوك وخلفياتهم التعليمية وبيانات التوظيف.

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وقالت فيسبوك في بيان صادر عنها: "نحن في غاية الأسف لما حدث، إن خصوصيتك مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وفي الواقع، تعتبر هذه الفضيحة الأحدث في سلسلة خروقات خصوصية مستخدمي فيسبوك، حيث أثارت "قنبلة Cambridge Analytica" التي حدثت في وقت سابق من هذا العام، وأدت إلى اختراق البيانات الشخصية الخاصة بملايين الحسابات على فيسبوك، جدلا كبيرا هز مصداقية الشركة هذا العام.

وفي سبتمبر الماضي، اعترفت فيسبوك باستخدام أرقام الهواتف لأغراض أمنية لاستهداف الأفراد "إعلانيا"، بالإضافة إلى معلومات جهة الاتصال، وهي بيانات لم يتم توفيرها مباشرة من قبل المستخدمين، ولكن تم الحصول عليها من قائمة "الأصدقاء" الخاصة بهم.

الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي يقوم حاليا بالتحقيق في أحدث هجوم إلكتروني، أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 1.1% منذ صدور البيان.

المصدر: RT

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