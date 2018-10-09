كيف تحمي حسابك على فيسبوك من الاختراق؟

تلقى مستخدمو فيسبوك رسالة خادعة تحاول إقناعهم بأن حساباتهم تعرضت للاختراق، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان عملاق المواقع الاجتماعية عن اختراق 50 مليون حساب.

ومع ذلك، لا تحتوي خدعة أكتوبر 2018 على فيروس مرفق بالرسالة.

ولكن لغرض الحماية، يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا تم اختراق حساباتهم الفيسبوكية، وكذلك كيفية حماية الحساب وإلغاء تفعيله.

وفي حال كنت تعتقد أن حسابك على فيسبوك تعرض للاختراق، أو كنت ترغب في الحفاظ على أمان حسابك، انتقل أولا إلى قسم الإعدادات في موقع فيسبوك، ثم انقر على علامة "الأمان" وتسجيل الدخول.

وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على معلومات حول الجهاز والمكان، حيث تم الدخول إلى حسابك على فيسبوك. وفي حال اكتشفت بعض المواقع أو الأجهزة التي لا تعرفها، يمكنك الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة، بالنقر على خيار "ليس أنت" على يسار المعلومات.

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ويجب أيضا مراقبة المنشورات التي تظهر على حسابك، والتي لم تكتبها فعلا أو حتى طلبات الصداقة المشكوك في أمرها.

ويوجد أيضا إشارات أخرى تشير إلى تعرض حسابك للاختراق، تتضمن طلبات صداقة يتم إرسالها من حسابك، بالإضافة إلى تغيير معلوماتك الشخصية وكلمات المرور.

ويمكن القول إن هناك أكثر من طريقة لحماية حسابك على فيسبوك من الاختراق، وتشمل تغيير كلمة المرور بشكل متكرر وتمكين مصادقة ثنائية، والتي تضيف رمزا مكتوبا إلى هاتفك أعلى كلمة المرور العادية.

ويمكنك أيضا حماية التطبيقات من خلال تعيين كلمات مرور خاصة، غير مرتبطة بتفاصيل تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

وفي حال حجب وصولك إلى حسابك، يمكنك اختيار 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم، ما يساعدك على تسجيل الدخول مرة أخرى.

المصدر: ديلي ميل