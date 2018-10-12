ميزة بسيطة على واتس آب تعرض حسابك للاختراق!

وجدت أبحاث أمنية إلكترونية جديدة أن مستخدمي واتس آب يواجهون خطر تعرض حساباتهم للاختراق والسرقة إذا أجابوا على مكالمات فيديو مجهولة المصدر.

ويؤثر الخلل الأمني على إصدارات واتس آب في أنظمة أندرويد وآيفون، على الرغم من إمكانية تجنبه إذا قام المستخدمون بتحميل أحدث إصدار من تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك.

واكتشفت باحثة الأمن في غوغل، ناتالي سيلفانوفيتش، هذا الخلل لأول مرة في أغسطس، وهو يسمح للقراصنة باختراق الهاتف الذكي عن طريق إرسال مكالمة فيديو، تؤدي إلى فتح ملفات خبيثة.

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ولحسن الحظ، قام واتس آب بتصحيح الخلل في وقت سابق من هذا الشهر، في تحديثات إصدارات أندرويد وآيفون، في حين أن منصة التطبيق على الويب لم تتأثر أبدا.

ولكن المستخدمين الذين لم يقوموا بآخر تحديث لواتس آب، ما يزالون معرضين للخطر، وهناك فرصة لاستغلال هذا الخلل للقيام بأكثر من مجرد اختراق هاتف الضحية.

وقال محلل الأمن الإلكتروني، موهيت كومر، إنه يمكن استغلال هذا الخلل لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد، ما يسمح للقراصنة بالسيطرة على الجهاز المستقبل لمكالمة الفيديو.

المصدر: ذي صن