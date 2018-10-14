مواصفات جديدة في آيباد القادم

ذكر موقع "9to5Mac" المتخصص بشؤون التقنية أن أجهزة "iPad Pro" المزمع طرحها قريبا ستأتي بمواصفات جديدة مقارنة بسابقاتها من آبل.

ويشير الموقع إلى أن شاشة "iPad Pro 2018" ستخلو من زر "Home" أسفل الشاشة التي ستكون شبيهة بشاشات هواتف آيفون الأخيرة، وبدقة عرض عالية "4K".

كما سيزود هذا الجهاز بكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه "Face ID"، ومعالج روميات كذلك الموجود في هاتف "iPhone XS Max".

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كما سيخلو هذا الحاسب من منفذ "Lightning" الكلاسيكي للشحن، ويحصل على منفذ "USB-C"، يمكن استخدامه للنقل السريع للبيانات أيضا، بالإضافة إلى بطارية بخاصية الشحن السريع.

المصدر: فيستي