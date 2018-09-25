اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز

ذكر موقع "Zero Day Initiative" أن خبراء في أمن المعلومات اكتشفوا ثغرة برمجية خطيرة تهدد الحواسيب العاملة بأنظمة ويندوز.

وعثر الخبراء على هذه الثغرة في بيانات "JET Database Engine" في أنظمة "Windows 7"، لكنهم أشاروا إلى أن أخطارها لا تقتصر على هذه الملفات فقط، بل تهدد كامل نظام التشغيل.

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وأوضحوا أن المخترقين يمكنهم استغلال هذه الثغرة لإنشاء ملفات "JET"، يمكن بواسطتها إدخال برمجيات خبيثة على نظام التشغيل، وسرقة الكثير من بيانات الحواسيب، بما فيها كلمات المرور للمواقع المختلفة، والحسابات الإلكترونية الشخصية، وحتى الصور والملفات الموجودة على الأجهزة.

وتشير البيانات إلى أن الخبراء أبلغوا مايكروسوفت عن وجود هذه الثغرة البرمجية منذ مدة، لكن الأخيرة لم تتخذ أية إجراءات حتى الآن لمعالجتها، ما قد يعرّض ملايين الحواسيب العاملة بنظام "Windows 7" في العالم لخطر الاختراق.

المصدر: فيستي