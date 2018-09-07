الهاكرز يبتكرون طريقة جديدة لاختراق متصفح غوغل!

حذّر خبراء في "SureCloud" المتخصصة بأمن المعلومات من تمكن بعض المخترقين من استعمال أساليب جديدة لاختراق متصفح "Chrome" التابع لغوغل.

وأوضح الخبراء أن بعض قراصنة الإنترنت باتوا يخترقون شبكات الـ Wi-Fi العامة، وعن طريقها يتمكنون من الوصول إلى الأجهزة الذكية الموصولة فيها، ويرسلون إلى تلك الأجهزة فيروسات إلكترونية تظهر رسائل تطلب من المستخدم النقر على واجهة وهمية، تبدو وكأنها لتفعيل اتصال جهازه بالشبكة.

إقرأ المزيد

وفي حال نقر المستخدم على زر التفعيل، تقوم تلك الفيروسات بالوصول إلى بيانات متصفح "Chrome"، وتسرق جميع كلمات المرور التي استخدمها عبر هذا المتصفح. كما يمكن لهذه الفيروسات أيضا الوصول إلى البيانات الخاصة بالبطاقات المصرفية المرتبطة بالهاتف أو الجهاز الذكي.

ولتفادي مثل تلك الأخطار، نصح الخبراء أصحاب الهواتف والأجهزة الذكية تفادي وصل أجهزتهم مع شبكات الـ Wi-Fi العامة غير المحمية، ومراقبة أجهزتهم باستمرار عن طريق برامج مكافحة الفيروسات.

المصدر: فيستي