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متى "يفضح" تلغرام خصوصية مستخدميه؟

العالم الرقمي

متى
imagebroker.com-© Valentin Wolf
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من المرجح أن يرضخ تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" لرغبات السلطات في الكشف عن خصوصية مستخدميه على الأراضي الروسية.

وقام التطبيق بتحديث سياسة الخصوصية، بحيث تسمح القواعد الجديدة له برفع السرية عن بيانات مستخدميه بطلب من القضاء الروسي.

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ووفقا لوثائق سياسة الخصوصية الجديدة، فإن تلغرام سوف يسلم بيانات مستخدميه، بما فيها ذلك عنوان الـ "IP"، ورقم الهاتف، بطلب من القضاء، إذا كان المستخدم متهما بالإرهاب.

وأوضح القائمون على خدمة تطبيق تلغرام، أنه لم يتعرض بعد لمثل هذه المطالبات بتسليم بيانات أي من مستخدميه، لكنه وعد بتقديم تقرير عن عدد البيانات الشخصية المكشوفة لأجهزة الاستخبارات مرة كل 6 أشهر.

ويذكر أن حكما قضائيا قد صدر ضد تطبيق تلغرام لصاحبه بافل دوروف، يقضي بحجب التطبيق، ربيع هذا العام، بعد رفض دوروف تسليم مفاتيح التشفير لأجهزة الاستخبارات الروسية.

وأفاد مستخدمو تلغرام أن التطبيق يتعرض لحجب جزئي، لكن المصلحة الفدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيري "روس كوم نادزور" نفت صحة هذه المعلومات.

المصدر: لايف. رو

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