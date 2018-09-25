 
مباشر

آيفون الجديد ينجح في اختبار "قاتل"! (فيديو)

العالم الرقمي

آيفون الجديد ينجح في اختبار
youtube/iFixit Video
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktww

استعرض خبراء من موقع "iFixit" المتخصص بتقييم الأجهزة الذكية، شريط فيديو يظهر نجاح هاتف آيفون "XS Max" في واحد من أصعب الاختبارات.

وأظهر الخبراء في الفيديو كيف وضعوا الهاتف في أنبوب بطول مترين مملوء بالجعة، لاختبار مقاومة هيكله حتى للسوائل الغازية، وقاموا بتشغيل المؤقت على شاشة الهاتف الذكي.

إقرأ المزيد
كم يكلف إصلاح هواتف آيفون الجديدة؟

وبالفعل، أثبت الهاتف جدارته في هذا الاختبار، حيث يظهر أنه عمل لـ 5 ساعات متواصلة دون أن يتأثر إطلاقا.

وفي وقت سابق، كانت آبل قد صرحت بأن هواتفها الجديدة محمية من الماء والغبار وفق معايير "IP68" العالمية، وتم اختبارها في العديد من السوائل، تفاديا لأي خطر من الممكن أن يصيبها.

المصدر: لايف.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهاجم إيران وملفات الشرق الأوسط الساخنة على مائدة الجمعية العامة