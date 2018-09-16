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Huawei تطلق "قاتل MacBook"

العالم الرقمي

Huawei تطلق
youtube/TechnoBuffalo
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استعرضت شركة Huawei مؤخرا حاسبا شخصيا مميزا، من المنتظر أن يصبح المنافس الرئيسي لأجهزة "MacBook Pro" التي تنتجها آبل.

وزودت الشركة حاسبها الجديد "MateBook X Pro" بنظام تشغيل "Windows 10"، ومعالج إنتل "Core i5 8250U" من الجيل الثامن، بتردد 3.4 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى معالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX150"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت قابلة للتوسيع، وقرص تخزين داخلي بحجم 256 غيغابايت.

وتميز الجهاز أيضا بهيكل معدني رقيق وأنيق، وشاشة بحجم 13.9 بوصة عالية الدقة (2000/3000 بيكسل)، فضلا عن بطارية تكفيه للعمل لـ 15 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى كاميرا ويب على لوحة المفاتيح، تخرج عند الحاجة لاستعمالها.

vesti.ru/https://hitech.vesti.ru/article/1051343/
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كما جاء الحاسب أيضا بمنفذي "USB-C" يمكن استعمال أحدهما للنقل السريع للبيانات، ومنفذ "USB 3.0"، ومنفذ لسماعات الرأس، وآخر لاستيعاب بطاقات الذاكرة الخارجية.

المصدر: فيستي

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