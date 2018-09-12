أفضل كاميرات الهواتف لعام 2018

نشر خبراء موقع "DxO Mark" المتخصص بتقييم التقنيات الحديثة تصنيفا جديدا لأفضل كاميرات الهواتف الذكية التي طرحت هذا العام.

ويرى الخبراء أن أفضل كاميرا هي التي زود بها هاتف "Galaxy Note 9" الجديد من سامسونغ، فعدستها المزدوجة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وحساسات الإضاءة الموجودة فيها تساعدها على التقاط أفضل الصور حتى في ظروف الإضاءة السيئة، ويمكنها تقريب اللقطة إلى حد كبير دون فقدان جودة الصورة.

أما المرتبة الثانية، فاحتلتها كاميرا هاتف "Huawei P20 Pro"، وتلتها ثالثا كاميرا هاتف "HTC U12+" الجديد.

ومن بين أفضل كاميرات الهواتف لهذا العام أيضا، كاميرات هاتفي "iPhone X" من آبل و"+Galaxy S9" من سامسونغ.

المصدر: لايف. رو