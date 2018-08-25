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يوتيوب يعلن عن سياسة جديدة في خيار Skip Ad

العالم الرقمي

يوتيوب يعلن عن سياسة جديدة في خيار Skip Ad
Reuters
شعار يوتيوب
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أعلن موقع يوتيوب عن سياسة إعلانية جديدة سيتم بموجبها إلغاء خيار تخطي الإعلانات للإشهارات الإجبارية بناء على طلب أصحاب المحتوى.

وقالت شركة يوتيوب في مقطع فيديو إنه يمكن لصناع المحتوى اختيار نوعية الإعلانات المعروضة.

وأوضحت أن نوعية الإعلانات الإجبارية لا تتجاوز 20 ثانية، وبأثمان أعلى، بحيث تدر مزيدا من الربح على أصحاب المحتوى.

وأشارت إلى أنه بإمكان أصحاب المحتوى الاختيار بين نوعي الإعلانات القابلة للتخطي، والإعلانات الإجبارية.

المصدر: يوتيوب

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