آبل وأحدث موديلات هواتفها الجديدة

بعد عرض آبل ثلاثة هواتف ذكية العام الماضي، شابه اثنان منها إلى حد كبير أجهزة الشركة السابقة، تستعد الشركة في سبتمبر المقبل لإطلاق 3 موديلات جديدة.

وينتظر أن تقوم آبل بإطلاق 3 هواتف جديدة دون أن تقوم بنسخ تصاميمها السابقة الموجودة منذ 4 سنوات على الأقل، كما حصل العام الماضي.

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وسيتميز آيفون إكس (2018) بشاشة OLED مقاسها 5.8 بوصة، وكاميرا مزدوجة، ولن يختلف كثيرا عن آيفون 10. وستبلغ أبعاده (143.6х70.9х7.7) ميلليمتر. أما آيفون 8 بلاس فسيكون بأبعاد (157.53х77.44х7.85) ميلليمتر.

كما ستطلق آبل آيفون 9 الذي سيكون أكثر الهواتف الجديدة "شعبية" بسبب سعره الرخيص نسبيا بحسب الشركة، بشاشة LCD قياسها 6.1 بوصة بشاشة أمامية خاصة وخاصية التعرف على الوجوه.

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وستتراوح أبعاده ما بين آيفون إكس وآيفون إكس بلاس (150.91х75.72х8.47)، وسيزود الجهاز بإطار من الألومينيوم مثل إطار آيفون 10 من حيث المتانة.

ومن المقرر أن يتم عرض الموديلات الثلاثة لآيفون في 11 أو 12 سبتمبر المقبل، وستطرح للبيع في 21 أو 22 من الشهر نفسه.

ويقول المراقبون في الأسواق الإلكترونية إن ظهور هذه الهواتف الجديدة سيؤدي إلى غياب موديلات "iPhone 6s" و"iPhone X" من الأسواق، وسيلغى الأول من المبيعات لأن عمره أصبح 3 سنوات وبات منذ العام الماضي موديلا قديما، كما سيختفي "iPhone X" لأن آيفون 10 الجديد سيكون أفضل وأرخص.

المصدر: لينتا. رو