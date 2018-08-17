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عام 2018.. هواوي "P20 PRO" هو الأفضل عالميا!

العالم الرقمي

عام 2018.. هواوي
You-Tube: Marques B
هواوي "P20 PRO"
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حاز هاتف هواوي من طراز "P20 PRO" لقب أفضل هاتف محمول لعام 2018، حسب مؤسسة "EISA" الدولية، المتخصصة في تقنيات الصوت والصورة.

وتوج الهاتف الصيني بهذا اللقب نتيجة احتوائه على العديد من الخواص المميزة والمجتمعة في جهاز واحد، منها: إدخال الزجاج في صناعة هيكله الخارجي وكذلك دقة صوره العالية التي تبث عبر شاشة AMOLED.

وفي السياق نفسه، يحتوي الهاتف على بطارية فعالة تصل قوتها الكلية إلى 4000 ميللي أمبير، قادرة على الشحن بسرعة فائقة. 

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وعلاوة على ما سبق، يتميز الهاتف بجودة صوره العالية بفضل احتوائه على ثلاث عدسات تصوير، تتموضع على الجانب الخلفي، الأساسية منها بدقة 40 ميغابيكسل، والثانية بـ20 ميغابيكسل، والثالثة بـ8 ميغابيكسل.

كل هذه المواصفات وغيرها، تجعل من "P20 PRO" الهاتف الأكثر تطورا وابتكارا بين أقرانه لعام 2018.

المصدر: EISA

// 26.06.2018 по тикету 15478

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