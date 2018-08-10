 
مباشر

سامسونغ تطرح أقراص تخزين متطورة للحواسب

العالم الرقمي

سامسونغ تطرح أقراص تخزين متطورة للحواسب
Reuters Yves Herman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmmw

أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق أقراص تخزين متطورة من نوع "SSD" مخصصة للحواسب المحمولة والمكتبية.

وأوضحت الشركة أن التقنيات الجديدة المستعملة في صناعة هذه الأقراص ستساعد في رفع سرعة قراءتها للبيانات حتى 540 ميغابايت/ ثانية، وسرعة تخزينها للمعلومات حتى 520 ميغابايت/ثانية، وبالتالي ستضاهي بأدائها أقراص "SATA" التي طرحتها سابقا.

vesti.ru
إقرأ المزيد
سامسونغ تستثمر 160 مليار دولار في البحث العلمي

وتعتبر هذه الأقراص تعديلا لذاكرة "PM1643" التي طرحتها سامسونغ منذ مدة بسعة 30 تيرابايت، لكنها ستأتي بسعة (4 و2 و1) تيرابايت، وقطر 2.5 إنش، وسماكة 19 ملم تقريبا، ما سيمكن من استخدامها في الحواسب الشخصية، أما سعرها فمن المفترض أن يبدأ من 80 دولارا.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا