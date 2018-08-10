سامسونغ تطرح أقراص تخزين متطورة للحواسب

أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق أقراص تخزين متطورة من نوع "SSD" مخصصة للحواسب المحمولة والمكتبية.

وأوضحت الشركة أن التقنيات الجديدة المستعملة في صناعة هذه الأقراص ستساعد في رفع سرعة قراءتها للبيانات حتى 540 ميغابايت/ ثانية، وسرعة تخزينها للمعلومات حتى 520 ميغابايت/ثانية، وبالتالي ستضاهي بأدائها أقراص "SATA" التي طرحتها سابقا.

vesti.ru

إقرأ المزيد

وتعتبر هذه الأقراص تعديلا لذاكرة "PM1643" التي طرحتها سامسونغ منذ مدة بسعة 30 تيرابايت، لكنها ستأتي بسعة (4 و2 و1) تيرابايت، وقطر 2.5 إنش، وسماكة 19 ملم تقريبا، ما سيمكن من استخدامها في الحواسب الشخصية، أما سعرها فمن المفترض أن يبدأ من 80 دولارا.

المصدر: لايف. رو