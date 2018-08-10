// 26.06.2018 по тикету 15478
سامسونغ تطرح أقراص تخزين متطورة للحواسب
Reuters Yves Herman
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أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق أقراص تخزين متطورة من نوع "SSD" مخصصة للحواسب المحمولة والمكتبية.
وأوضحت الشركة أن التقنيات الجديدة المستعملة في صناعة هذه الأقراص ستساعد في رفع سرعة قراءتها للبيانات حتى 540 ميغابايت/ ثانية، وسرعة تخزينها للمعلومات حتى 520 ميغابايت/ثانية، وبالتالي ستضاهي بأدائها أقراص "SATA" التي طرحتها سابقا.
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وتعتبر هذه الأقراص تعديلا لذاكرة "PM1643" التي طرحتها سامسونغ منذ مدة بسعة 30 تيرابايت، لكنها ستأتي بسعة (4 و2 و1) تيرابايت، وقطر 2.5 إنش، وسماكة 19 ملم تقريبا، ما سيمكن من استخدامها في الحواسب الشخصية، أما سعرها فمن المفترض أن يبدأ من 80 دولارا.
المصدر: لايف. رو
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