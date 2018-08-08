سامسونغ تستثمر 160 مليار دولار في البحث العلمي

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن نيتها استثمار 160 مليار دولار في أغراض البحث والتطوير العلمي خلال السنوات الـ3 المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها مؤخرا "أنها ستزيد حجم الاستثمارات بهدف دعم الاقتصاد الكوري الجنوبي، وإيجاد مصادر دخل إضافية للشركة، وأن نحو 70% من المبلغ الضخم الذي رصدته لأغراض البحث والتطوير (160 مليار دولار) سيتم استثماره في السوق المحلية، وخصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت".

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وتتوقع سامسونغ أن استثمارها لهذا المبلغ الضخم سيساهم في خلق 700 ألف فرصة عمل في كوريا الجنوبية، وسيساعدها في زيادة عدد موظفيها بمقدار 40 ألف شخص في السنوات الـ3 المقبلة.

وتعتبر سامسونغ اليوم واحدة من أكبر شركات إنتاج التقنية في العالم، وبالرغم من تراجع القيمة السوقية لأسهمها قليلا هذا العام، إلى أن تلك القيمة بلغت 290 مليار دولار مؤخرا.

المصدر: إنترفاكس