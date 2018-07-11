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سامسونغ تفتتح أكبر معمل في العالم لإنتاج الهواتف!

العالم الرقمي

سامسونغ تفتتح أكبر معمل في العالم لإنتاج الهواتف!
Reuters Adnan Abidi
سامسونغ تفتتح أكبر معمل بالعالم لإنتاج الهواتف
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شهدت مدينة دلهي الهندية افتتاح مصنع جديد تابع لسامسونغ هو الأكبر لإنتاج الهواتف الذكية في العالم.

وشارك في الافتتاح كل من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بحضور عدد من الشخصيات الكورية الجنوبي والهندية، وسط اهتمام واسع من الصحافة المحلية والعالمية.

Reuters Handout

ويشير الخبراء إلى أن المعمل الجديد الذي يعتبر أكبر مصنع لإنتاج الهواتف الذكية في العالم، سيمكن سامسونغ من زيادة إنتاجها في الهند ليصل إلى 120 مليون جهاز ذكي في السنة، وسيساعدها على اكتساح السوق الهندية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم أسواق الهواتف في العالم.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تشغيل كافة أقسام المصنع ليعمل بكامل طاقته الإنتاجية مع حلول عام 2020.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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