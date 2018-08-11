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الأسواق الروسية تستقبل أحدث هواتف "Meizu"

العالم الرقمي

الأسواق الروسية تستقبل أحدث هواتف
youtube/ Tech4 Brothers
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أعلن وكلاء "Meizu" الصينية أن الشركة بدأت بطرح هاتفيها "16th" و"16th Plus" الحديثين في روسيا.

ومن أهم ما يميز الجهازين الجديدين ماسح بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وهي الخاصية التي عجزت حتى سامسونغ وآبل عن إطلاقها في الهواتف حتى الآن، فضلا عن الكاميرا الأساسية المزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل، وشاشة Super AMOLED عالية الدقة.

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كما زود هاتف "Meizu 16th" بمعالج "Qualcomm Snapdragon 845" سريع الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3640 ميللي أمبير.

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أما "16th Plus" فأتى بمعالج "Adreno 630"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3010 ميللي أمبير.

المصدر: فيستي

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