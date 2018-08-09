الكشف عن حاسوب شخصي يعمل تحت الماء!

كشفت شركة "Raytheon" الأمريكية في معرض "China Joy" التقني الأخير عن حاسوب شخصي فريد مقاوم للماء والغبار.

وخلال استعراضهم للجهاز الجديد، أوضح المصممون في الشركة أن حاسوب "Uncia" أتى بهيكل متين بسماكة 12.7 ملم فقط، ووزن 1.1 كلغ، والأهم أنه مصنوع وفق معايير "IP68"، أي يمكن أن يعمل تحت الماء لفترة طويلة.

زود الحاسوب بشاشة بمقاس 13 بوصة، ومعالج "Intel Core i7-8550U" سريع الأداء بتردد 4000 ميغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يطرح الجهاز في الأسواق رسميا خريف العام الجاري بسعر يبدأ من 800 دولار.

المصدر: لايف. رو