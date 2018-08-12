كيف سيبدو "S-10" المنتظر من سامسونغ

تداولت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية شريط فيديو أكدت أنه يظهر تصميم هاتف غالاكسي "S-10" المنتظر من سامسونغ.

وبالنظر للفيديو يمكن أن نلاحظ أن الهاتف أتى بشاشة منحنية ورقيقة الحواف تمتد حتى نهاية القسم السفلي للواجهة الأمامية، ما قد يعني أن سامسونغ دمجت ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة، وحققت رغبة مستخدميها التي انتظروها لسنوات.

كما يظهر الفيديو أن الهاتف أتى بكاميرا أمامية مزدوجة، وأخرى خلفية مزدوجة أيضا وضعت بشكل أفقي، وجاء مصباح الإضاءة أسفلها.

youtube/ Concept Creator

إقرأ المزيد

أما على الحافة الجانبية للجهاز، فيظهر زر التحكم بالصوت، وتحته زر مخصص لاستعمال المساعد الصوتي "Bixby" المخصص لأجهزة سامسونغ الذكية.

المصدر: لايف. رو