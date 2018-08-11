Lenovo تطلق أحدث حواسبها لعشاق الألعاب

استعرضت Lenovo مؤخرا حاسبها الجديد المخصص لعشاق ألعاب الفيديو والتصميم الهندسي.

وطرح "Legion Y7000P" الجديد بنسختين تزودان بشاشات 15.6 بوصة عالية الدقة، ونظام تشغيل "ويندوز-10" بالإضافة إلى نظام تبريد خاص للمعالج، ولوحة مفاتيح بإضاءة داخلية.

youtube/Notebook Italia

كما زودت النسخة الأولى بمعالج "Intel Core i5 8300H" ثماني النوى، ومعالج رسوميات " GeForce GTX 1050"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وثمنها 965 دولارا.

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أما النسخة الأخرى وسعرها 1270 دولارا، فأتت بمعالج "Intel Соrе i7 8750H"، ومعالج رسوميات "GTX 1060"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

المصدر: لايف. رو