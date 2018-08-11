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Lenovo تطلق أحدث حواسبها لعشاق الألعاب

العالم الرقمي

Lenovo تطلق أحدث حواسبها لعشاق الألعاب
youtube/Notebook Italia
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استعرضت Lenovo مؤخرا حاسبها الجديد المخصص لعشاق ألعاب الفيديو والتصميم الهندسي.

وطرح "Legion Y7000P" الجديد بنسختين تزودان بشاشات 15.6 بوصة عالية الدقة، ونظام تشغيل "ويندوز-10" بالإضافة إلى نظام تبريد خاص للمعالج، ولوحة مفاتيح بإضاءة داخلية.

youtube/Notebook Italia

كما زودت النسخة الأولى بمعالج "Intel Core i5 8300H" ثماني النوى، ومعالج رسوميات " GeForce GTX 1050"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وثمنها 965 دولارا.

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أما النسخة الأخرى وسعرها 1270 دولارا، فأتت بمعالج "Intel Соrе i7 8750H"، ومعالج رسوميات "GTX 1060"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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