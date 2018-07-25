// 26.06.2018 по тикету 15478
"كوالكوم" تستعرض أحدث تقنيات إنترنت الجيل الخامس
youtube/ Science and more
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كشفت "Qualcomm" الأمريكية عن تقنية فريدة ستستخدم لاستقبال إشارات شبكات "5G" في الهواتف الذكية.
وتعتمد تقنية "QTM052" المبتكرة على 4 هوائيات صغيرة قادرة على التعامل مع الموجات الميليمترية "mmWave"، سيتم توزيعها على جوانب الهاتف الأربعة.
youtube/ Heidi arwtdu
وستعمل هذه الهوائيات مع معالج "Snapdragon X50 5G" على زيادة سرعة استقبال البيانات من شبكات "5G" لتصل إلى (1.4 غيغابايت/ ثانية)، مقارنة بسرعة استقبال حالية تبلغ (700 ميغابايت/ ثانية) في هواتف "4G" الحالية.
وأوضحت "Qualcomm" أنها بدأت بتوريد هذه التقنية إلى شركائها في سوق الأجهزة الذكية، استعدادا لظهور هواتف "5G" العام المقبل.
المصدر: فيستي
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