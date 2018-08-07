 
مباشر

باناسونيك تطرح حاسبا لوحيا بمزايا خاصة

العالم الرقمي

باناسونيك تطرح حاسبا لوحيا بمزايا خاصة
youtube
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km3y

أعلنت باناسونيك عن نيتها إصدار جيل جديد من حواسب "Toughpad" اللوحية المخصصة لأفراد قوات الجيش والشرطة الذين يعملون في ظروف استثنائية.

وسيزود النموذج الجديد الذي يحمل اسم "FZ-M1 mk3"، بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، قادر على العمل في مختلف الظروف المناخية، وتأمين حماية عالية وعمل ممتاز للجهاز في درجات حرارة تتراوح ما بين 10 درجات تحت الصفر حتى 50 درجة مئوية، كما يضمن حماية من الموجات الكهرومغناطيسية لمنع التشويش أو اختراق بياناته.

vesti.ru
إقرأ المزيد
كيف سيبدو "هاتف المستقبل"؟

كما سيزود هذا الحاسب بشاشة بمقاس 7 بوصات، ونوعين من المعالجات: "Intel Core i5-7Y57 vPro" من الجيل السابع، وآخر أبسط "Intel Celeron N4100"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ولوحة مفاتيح إضافية لاستخدامه كحاسب شخصي.

ومن المفترض أن يظهر هذا الحاسب في الأسواق، أواخر أغسطس الجاري، بسعر 2000 دولار تقريبا.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من مطار فرانكفورت..الشرطة الألمانية تمنع دخول الركاب بعد اكتشفاها تسلل مجهول إليه دون فحص أمني