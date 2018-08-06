غوغل "تقتل" الأرض المسطحة!

قام عملاق البحث على الإنترنت بتحديث "خرائط غوغل" بحيث يتحول المنظور العام إلى كرة أرضية ثلاثية الأبعاد عند القيام بالتكبير الشامل، بدلا من عرض الخريطة المسطحة.

وقبل التحديث، استخدمت خرائط غوغل إسقاط "2D Mercator"، الذي يعرض شكل الكرة الأرضية على سطح مستو، وكثيرا ما يصور الحجم الفعلي لبعض البلدان بشكل خاطئ، ويشوه "عن غير قصد" حجم الأرض وكتلتها في البلدان الأبعد عن خط الاستواء.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) 2 августа 2018 г.

وكتبت غوغل في تغريدة نشرتها على موقع تويتر: "مع التحديث الجديد ثلاثي الأبعاد لخرائط غوغل على سطح المكتب، لم تعد غرينلاند بحجم إفريقيا".

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ويعمل التحديث المطور في وضعية سطح المكتب فقط، وليس في تطبيق خرائط غوغل. ويمكن تفعيله على جميع المتصفحات الرئيسية، مثل غوغل كروم وفاير فوكس، وMicrosoft Edge.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه خرائط غوغل أكثر ذكاء، منذ إطلاقها لأول مرة قبل 13 عاما.

وقدمت غوغل مؤخرا ميزة AL (الذكاء الاصطناعي)، التي يمكنها إبلاغ المستخدمين بمقدار احتمال إعجابهم بمطعم ما. وتجمع هذه الأداة بين الذكاء الاصطناعي وسجل البحث السابق وتعليقات المستخدمين، للحصول على درجة من 100.

وتعمل الشركة الآن على زيادة الميزات الجديدة لمستخدمي iOS وأندرويد، في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، والمزيد من الدول.

يذكر أن غوغل كشفت عن هذه الميزة لأول مرة في مؤتمر المطورين السنوي I/O، في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: ديلي ميل