اكتشاف فائدة طبية غير متوقعة لنظارات غوغل الذكية

ربما فشلت نظارات غوغل في إثبات نفسها كأحد أشكال الأزياء عالية التقنية، ولكنها وفقا لدراسة جديدة، أثبتت أنها أداة تساعد المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية.

إقرأ المزيد

وتستخدم التقنية الجديدة تطبيقا للهواتف الذكية يجمع بين نظارات غوغل وبرنامج للتعرف على الوجوه لتعطي تحديثات في الوقت الفعلي للمشاعر التي يعبر عنها الأشخاص.

وخلال التجارب، تم الاستعانة بـ14 طفلا يعانون من طيف التوحد، وقدم فريق البحث نظارات تجريبية إليهم، وتم استخدام البرنامج في المنزل بمتوسط يزيد عن 10 أسابيع.

وبعد العلاج، أظهر 12 من الأطفال مهارات اجتماعية محسنة بما في ذلك زيادة الاتصال البصري والقدرة على فك تعبيرات الوجه، كما انخفضت حدة المرض لدى 6 أطفال.

وتعتمد هذه الأداة التجريبية، التي تعرف باسم "Superpower Glass"، ألعابا لمساعدة الأطفال على تمييز الوجوه والانفعالات عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء.

وقال فريق البحث إن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعانون كثيرا في ما يتعلق بتمييز تعابير الوجوه والتواصل بالعينين والتفاعل الاجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحسن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر.

إقرأ المزيد

وطور الباحثون التقنية الجديدة لتصبح بمثابة أداة تعليمية تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غوغل وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

وتساعد الألعاب الأطفال على التعرف على الوجوه والانفعالات من خلال عرض أيقونات للمشاعر بالنظارة، أو النطق باسم الانفعال ليسمعه الطفل.

وعلى الرغم من أن الدراسة حققت نتائج جيدة، إلا أن العينة الصغيرة التي تم اعتمادها لا تعتبر كافية للتأكد مما إذا كان سبب التغيرات التي طرأت على الأطفال هو البرنامج، أم زيادة إدراكهم أو تركيز الدراسة على التفاعل مع الأصدقاء والأسرة.

المصدر: رويترز