أول فيديو يظهر هواتف آيفون المنتظرة

استعرضت قناة "Tiger Mobiles" على يوتيوب شريط فيديو يظهر اثنين من هواتف آيفون الجديدة، المنتظر طرحها في الأسواق قريبا.

ويعتقد أن الهاتف الأول الذي ظهر في الفيديو أبسط نسخة من هواتف "iPhone X" التي ستطرح هذا العام، وستزود بشاشة LCD بمقاس 5.8 بوصة، وكاميرا أساسية أحادية العدسة كما في هواتف "iPhone 8".

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أما الجهاز الآخر في الفيديو، فيعتقد أنه هاتف "X Plus" بنسخة 2018، ويشبه هواتف "X" التقليدية، لكن بشاشة بمقاس 6.5 بوصة.

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت عن نيتها طرح 3 هواتف جديدة خريف هذا العام، أحدها من المفترض أن يكون نسخة مطورة عن أجهزة "iphone SE".

المصدر: فيستي