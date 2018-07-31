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عيوب في هواتف آيفون تؤرق مستخدميها

العالم الرقمي

عيوب في هواتف آيفون تؤرق مستخدميها
pexels.com/ Adrianna Calvo
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نقلت صحيفة "Gazeta.ru" عن بعض مستخدمي هواتف آيفون شكاوى تتعلق بعمل أجهزتهم الذكية.

وأشار بعض مستخدمي هواتف "iPhone 4" القديمة إلى أن أكثر ما كان يؤرقهم في هذه الهواتف هو فقدان الإشارة أحيانا، وأن هذه المشكلة جاءت بسبب الهوائيات التي توضع في الهاتف بشكل غير صحيح.

كما ذكر بعض مستخدمي "iPhone 6 Plus" أن الكارثة في هواتفهم هي الهيكل غير المتين الذي ينحني أو ينكسر عند التعرض لضغوط جانبية غير كبيرة، أو عند وضعه في الجيب.

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وحتى أن بعض أصحاب هواتف "iPhone X" عبروا عن امتعاضهم من أجهزتهم أيضا، وأكدوا أن الشركة في تصميم الهاتف الجديد حرمتهم من ميزة استخدام ماسح بصمات الأصابع، وزر "Home" الذي اعتادوا عليه لسنوات في هواتف آبل السابقة.

المصدر: فيستي

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