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اكتشاف عيب جديد في هواتف "آيفون-X"

العالم الرقمي

اكتشاف عيب جديد في هواتف
Gettyimages.ru
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اشتكى بعض مستخدمي أجهزة "آيفون-X" من مشاكل في عمل شاشات هواتفهم، ونقلوا معاناتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحد المستخدمين "أن خطا أخضر اللون بدأ بالظهور على شاشة هاتفه بعد شرائه بمدة، وجميع محاولاته للتخلص من هذا العيب باءت بالفشل، حتى أنه حاول إعادة تشغيل الجهاز مرات عديدة دون جدوى".

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فيما أشار مستخدم آخر إلى أن المشكلة نفسها ظهرت في هاتفه، وحين توجه إلى أحد مراكز صيانة آبل عرض عليه المركز استبدال جهازه بآخر جديد.

وليست تلك المشكلة الأولى التي يشتكي منها مستخدمو "آيفون-X"، فمنذ مدة، أكد بعض مالكي هذا الهاتف "أن كاميراته تعاني من تصدع في زجاجها الواقي، ومراكز صيانة آبل رفضت إصلاح تلك الأعطال مجانا".

المصدر: لايف. رو

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