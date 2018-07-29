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سامسونغ تطلق شاشات مقاومة للكسر

العالم الرقمي

سامسونغ تطلق شاشات مقاومة للكسر
youtube/TechRax
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أعلنت سامسونغ عن تطويرها لشاشات OLED مقاومة للصدمات مخصصة للأجهزة والهواتف الذكية.

وفي موقعها الرسمي، ذكرت سامسونغ أن الاختبارات بينت أن هذه الشاشات قادرة على تحمل أكثر من 26 سقوطا من ارتفاع 1.2 متر، أي أنها أكثر متانة من زجاج "Gorilla Glass 6" الجديد المخصص لحماية شاشات الهواتف الذكية، والذي يتحمل 15 سقوطا متتابعا من ارتفاع متر واحد.

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وأوضحت الشركة أنه وفي حال نجاح الاختبارات، ستعتمد تلك الشاشات في العديد من هواتفها، بالإضافة إلى أنها ستبيعها لآبل كونها المورد الأساسي لشاشات OLED حاليا.

المصدر: فيستي

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