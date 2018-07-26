عمره 21 عاما.. شاب مغمور قد يصبح أول تريليونير في العالم!

صرح شاب يبلغ من العمر 21 عاما بأنه قادر على التفوق على مؤسس أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، ورئيس تسلا، إيلون موسك، ليصبح أول تريليونير في التاريخ.

وأصبح كريس كيلسي، مليونيرا بين عشية وضحاها، عندما باع شركته لتطوير التطبيقات "Appsitude" في سن 19 عاما.

وخلال عامين فقط، يعتقد الشاب أن مشروعه الجديد "كيلسي كوين"، سيؤدي إلى ضمان المزيد من النجاح المالي له.

This ain’t a Bentley. A post shared by Chris Kelsey (@advncdfinesse) on Nov 8, 2017 at 4:19pm PST

وفي مقال تفصيلي على مدونة "Medium"، تحدث كيلسي عن خططه لتوسيع ثروته، مشيرا إلى أنه يريد "تغيير العالم بطريقة لم تحدث من قبل".

وقال الشاب: "أنا الآن في طريقي لأصبح أصغر ملياردير عصامي في العالم في سن 21 عاما، وسأصبح أول تريليونير في العالم، هدفي هو تغيير العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل".

ويعد مشروع " كيلسي كوين" بمثابة بنك رقمي بعملة خاصة به تعتمد على الدولار الأمريكي، وتقدم العملة الافتراضية دفعات فورية لأي شخص في أي مكان في العالم عبر البريد الإلكتروني لفيسبوك.

ولا توجد رسوم معاملات على "كيلسي كوين"، فضلا عن أن البنك يعمل بدوام كامل، حيث أشار كيلسي إلى أن رؤيته تتمثل في "خلق اقتصاد عالمي عادل".

وتساوي عملة "كلسي كوين" 1 دولار (0.76 جنيه إسترليني)، وهي متاحة حاليا فقط عن طريق الاتصال بكريس كيلسي مباشرة، لكن شركته تعتزم بناء ونشر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهذه العملة الرقمية، والتي تسمح بإيداع النقد مقابل "كيلسي كوين" عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم على فيسبوك.

New Kelsey Coin update coming soon ;) A post shared by Chris Kelsey (@advncdfinesse) on Feb 19, 2018 at 12:13pm PST

😂😂😂😂 A post shared by Chris Kelsey (@advncdfinesse) on Jul 24, 2018 at 12:49pm PDT

والجدير بالذكر أن جيف بيزوس هو أغنى رجل في تاريخ البشرية الحديث، حيث تفوق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة على بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الذي تصدر قائمة أغنى أغنياء العالم لسنوات عديدة.

ومن المتوقع أن يحوز بيزوس لقب تريليونير بحلول سبتمبر 2030، عن عمر يناهز 66 عاما، وفقا لتقارير "Fin 24"، كما يتوقع التقرير أن ينتقل اللقب إلى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، في ديسمبر 2044 عن عمر يناهز 60 عاما، ثم يحصل إيلون موسك على اللقب بعمر 78 عاما في نوفمبر 2050.

المصدر: ديلي ميل