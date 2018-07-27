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"Nvidia" تطرح أحدث معالجاتها

العالم الرقمي

youtube/ AdoredTV
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "Nvidia" تستعد لإطلاق 3 معالجات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقا لقناة "Gamer Meld" على يوتيوب فإن معالج الرسوميات الجديد "GTX 1180" من المفترض أن يظهر، في 30 أغسطس المقبل، بينما سيطرح "GTX 1170" في 30 سبتمبر، و"GTX 1160" بعده بشهر.

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والسبب في تأخر "Nvidia" بطرح هذه المعالجات وفقا للمحللين، هو الكميات المتراكمة في المستودعات من معالجات "10xx"، والتي لم تستطع الشركة بيعها بعد.

المصدر: لايف. رو

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